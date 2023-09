Primer gol de Facu Farías en la victoria del Inter Miami por 3 a 1 frente a Los Ángeles

Este domingo, Inter Miami venció por 3 a 1 a Los Ángeles FC por la trigésima fecha de la Major League Soccer. El encuentro se jugó en el estadio Banc of California.

El ex Colón, Facundo Farías, volvió a ser titular por segunda vez en el equipo de Gerardo Martino y a los 14'PT convirtió el primer tanto con la camiseta de Las Garzas tras una asistencia del otro argentino Tomás Áviles.

Facu Farías first goal✅

Toto Avilés first assist✅

We lead against LAFC early in the match!#LAFCvMIA | 0-1 pic.twitter.com/YKssE3sSwk

