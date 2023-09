Batacazo en el Mundial de Básquet: Alemania derrotó a Estados Unidos y avanzó a la final

Este viernes, Alemania dio el gran batacazo derrotando por 113-111 a Estados Unidos en las semifinales del Mundial de Básquet 2023. Dennis Schröder con 17 puntos y 9 asistencias y Andy Obst llevaron a los teutones a la gran final.

El espíritu y la ambición permitieron que los alemanes lograran la hazaña frente al máximo candidato al título. Nunca tuvieron miedo frente a los norteamericanos y se plantaron de igual a igual.

Andreas Obst torched USA to help Germany advance to the Final and earn TCL Player of the Game honors! 🔥

📊 24 PTS | 6 AST | 4 3PM | 24 EFF#FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 | #InspireGreatness pic.twitter.com/eosGITNAlb

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023