Coti Romero lloró al confirmar la infidelidad del Conejo Quiroga

A dos meses y medio de confirmar a los medios su separación de Alexis “El Conejo” Quiroga, Coti Romero contó por primera vez el motivo de la separación.

La exparticipante de Gran Hermano 2022 y actual integrante de Bailando 2023 enfrentó la versión de que el Conejo le habría sido infiel y lo confirmó en un stream que hizo desde su canal de Twitch.

“Ya sé que hay mucha gente que no quiere que se hable, pero creo que es importante. Y hay mucha gente que no sabía nada y siempre opinaba. Espero que con esto aprendan un poco a no opinar, pero para ningún lado”, dijo Coti, mientras las redes sociales ardían con la versión de que Alexis habría engañado a la correntina con Nicky Abigail.

Sin contener el llanto, la ex GH continuó: “A pesar de todo, el amor no se termina de un día para el otro. Es muy feo, es muy triste y es muy dolorosos saber algunas cosas, porque uno piensa que no es así. y dice ‘no, no, no’. Pero es importante abrir los ojos”.

Sin nombrar explícitamente a ex en el descargo, Romero agregó: “Aun así, es muy buena persona y no le deseo el mal. Lo quiero ver triunfar siempre. Lo mejor para él”.

“Todos cometemos errores. Yo también cometí errores y los voy a seguir cometiendo, seguramente”, expresó Coti, confirmando por primera vez que el Conejo le fue infiel.

El productor de LAM e integrante de El Diario de Mariana Pepe Ochoa contó que Alexis “El Conejo” Quiroga le habría sido infiel a Coti Romero y nombró a la joven con la que el ex GH habría tenido un affaire.

“Ellos terminaron su relación por una tercera en discordia. Ellos habían vuelto a apostar al amor, pero en un fin de semana de agosto todo se pudrió, porque él salió a Kika, conoció a una chica, y se la mandó”, dijo Pepe.

“Esta chica, Nicky Abigail, es la persona con la que El Conejo traicionó a Coti Romero un fin de semana de agosto, mientras Coti estaba en Tucumán haciendo una presencia”, aseguró.

Fuente: Ciudad Magazine