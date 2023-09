Scaloni tras el triunfo en La Paz: "hicimos un partido increíble"

Este martes, la Selección Argentina goleó a Bolivia por 3 a 0 en el estadio Hernando Siles de La Paz por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Enzo Fernández a los 31'PT, Nicolás Tagliafico a los 42'PT y Nicolás González a los 84'ST marcaron los goles del partido.

Luego del partido, el entrenador del combinado nacional, Lionel Scaloni, habló sobre las dificultades de jugar en la altura y destacó: "Es cierto que tiene sus complicaciones. La virtud del equipo es querer jugar y no tener miedo a jugar con la pelota. Era una parada muy difícil y la sacamos adelante".

"Claramente todo es mérito de los jugadores. Ellos son los juegan muy bien al fútbol y entienden lo que hay que hacer" añadió.

Sobre la ausencia de Lionel Messi, el técnico aclaró: "No estaba para jugar. Ayer intentó recuperar y no se sentía cómodo por lo que decidimos no arriesgarlo a sabiendas de que se vienen cosas importantes. Incluso entrando se podía hacer daño".

Por último, se refirió a la postura del público boliviano: "Agradecemos el comportamiento de la gente. Obviamente, caló hondo que un equipo sudamericano haya ganado lo que ganó".