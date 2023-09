Leonel Méndez, reciclador urbano y concejal electo: "Es un gran desafío"

Leonel Méndez ocupó el sexto lugar de la lista que encabezó Silvina Cian para integrar el Concejo de Santa Fe y, en una elección sin precedentes, ocupará una de las bancas desde diciembre próximo. Pero su carrera se remonta muchos años atrás y tiene una estrecha relación con el tratamiento de los residuos y el trabajo de los recolectores urbanos.

Actualmente, es presidente de la Federación de Cooperativas y de la Cooperativa Recicladora, especializándose en economía circular y gestión ambiental.

"A esto lo tomo como un gran desafío, estoy muy agradecido. Ayer me preguntaron qué esperaba, y lo que quiero es aportar un granito de arena que no viene desde los bulevares. Mi familia y yo vivimos en barrio La Loma", comentó.

"En el 2001 me invitó un amigo a reciclar, me invitó a esta actividad que tanto amo. Formamos la primera cooperativa de recicladores del país y empezamos a promover esta tarea. Resignificamos a los trabajadores, otrora cirujas, en recolectores urbanos o trabajadores ecológicos", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Vivo de mi actividad que es lo que me gusta. Hay empresas que no saben cómo gestionar los residuos recuperables, entonces les explicamos retiramos los materiales, se enfardan y se compactan, para venderlos a las empresas. Ese es mi trabajo, es lo que me gusta y me hace bien", detalló.

"Venía participando en el espacio. Desde Unidos para Cambiar Santa Fe me ofrecieron la posibilidad de integrar la lista y dije que sí. Con sinceridad en el momento era para acompañar, no es común que entren 6 concejales".

Proyectos

Respecto a su futura labor como concejal, admitió que no dejará su trabajo y que ya tiene iniciativas para ingresar en el cuerpo legislativo.

"Será sobre todo sobre el tratamiento de los residuos. Hay un desafío central que son los basurales a cielo abierto. Queremos impulsar la conformación de playones para que los recoletores urbanos puedan disponer ahí el residuo no recuperable y podamos abordar el tema de salud y sanitario. El objetivo es disminuir estos basurales", dijo por último.

Escuchar también audio completo: