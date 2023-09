Orgullo leproso: el escudo de Newell's está entre los 100 más lindos del mundo

La prestigiosa revista inglesa, Four four Two, elaboró un ranking con los mejores escudos de fútbol a lo largo de la historia. Entre ellos, se destaca la presencia de la insignia de Newell's que terminó en el puesto 63. También, aparecen Boca, River y San Lorenzo.

Según el medio británico, no es una lista del más al menos estético, sino que los emblemas fueron ordenados de forma alfabética porque "elegir entre escudos hermosos es un crimen".

El escudo leproso aparece como uno de los más lindos por su simplicidad y, además, se vio beneficiado por los jugadores históricos que pasaron por la entidad del Parque. "Negro y rojo con fuente blanca, letras y nada más. Quizás, en el fondo, es el conocimiento de que tanto Maradona como Messi jugaron para el club argentino, lo que hace que este escudo sea tan atractivo”, argumentaron.

Al igual que en la mayoría de los clubes, la insignia del Rojinegro sufrió varias modificaciones a lo largo de los años. A pesar de esos cambios, siempre se priorizó mantener el rojo y negro en igual proporción con la incorporación de las iniciales NOB.