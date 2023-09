Griselda Tessio: "La Unión Cívica Radical arrió sus banderas históricas"

Tras la victoria de Maximiliano Pullaro, la ex vicegobernadora e hija del ex gobernador Aldo Tessio, Griselda Tessio, manifestó que su límite era el fascismo. La declaración causó polémica y un cierto revuelo. Ante esto, señaló: “la preocupación no estriba a nivel provincial, sino a nivel nacional”.

Preguntada por Carlos Bermejo en Agenda Rosario, la exdiputada provincial, aclaró:”yo no tengo miedo de que Pullaro caiga en el fascismo. Yo lo que tengo miedo y me preocupa es que el Gobierno de Santa Fe es el gobierno de una provincia. Es decir, es un gobierno subnacional. Y a pesar de que tenemos una provincia ordenada, una provincia en algunos aspectos superavitaria, necesita del aporte de la nación. Mi temor es que la Nación presione, e imponga determinadas cuestiones”.

Por otra parte, Tessio da un pantallazo de su análisis político. Indicó: “mi temor es porque el Partido Radical arrió sus banderas, las banderas de Alem, de Yrigoyen, de Alfonsín, de Illia, de Levenson, de Larralde y de mi propio padre. En la convención de Gualeguaychú decidió una alianza con el PRO. Ese partido que ganó a nivel nacional tenía el apoyo territorial, el apoyo de cuadros, de la Unión Cívica Radical (UCR). A pesar de ello, la UCR no tuvo la relevancia y la preponderancia que debió haber tenido. Y no habló cuando tenía que hablar, porque ese gobierno nos embarcó a los argentinos en un crédito pavoroso de 45 mil millones de dólares, que no se sabe dónde fue a parar y ni qué obras se hicieron. Y, sin embargo, hubo silencio, el mismo silencio que está pasando ahora frente a algunas cuestiones”.

La provincia en el futuro próximo

“Yo creo que a nivel provincial tengo esperanza. Lo conozco bien a Pullaro, él ha trabajado conmigo y hemos coincidido cuando los dos éramos diputados en la legislatura provincial. Es una persona de bien, todo dependerá de los asesores que elija, tengo confianza en lo que él elija. La preocupación no estriba a nivel provincial, sino a nivel nacional.”

La derecha

La entrevistada también aprovechó el tiempo para hacer una apreciación sobre Javier Milei, el aspirante mejor colocado para quedarse con el sillón de Rivadavia en octubre. Aseguró:”esa fórmula es un binomio perverso, un binomio nefasto”. Y agregó: “es un binomio que además contagia. Esta mañana Patricia Bullrich, que por supuesto también es un personaje de derecha, salió a decir que se va a hacer justicia con el tema de los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Lo que significa que en todo este tiempo se hizo injusticia o se hizo venganza”.

Para Griselda Tessio, detrás de ciertos candidatos de derecha se ve como buscan “arremeter contra la conquista laboral, contra las conquistas de la pacificación social, contra la educación pública gratuita, contra la salud pública gratuita”.

Argentina hoy

“Yo creo que vivimos en una sociedad de consumo, en una sociedad mediatizada, que no es de ahora ni del año pasado, es de un proceso que se viene dando en los últimos 40 o 50 años. En donde el poder está muy organizado, muchas veces ni siquiera es el poder del Estado, es el poder del mercado”.

Y adiciona: “eso hay que verlo, hay que analizarlo. Esta debería ser la función que en una época lo fue de los grandes partidos políticos. Cuando los partidos se callan ante estas situaciones, el ciudadano común queda sujeto a esas versiones sesgadas y limitadas que dan algunos medios de comunicación”.

Por último, sentenció: “la opinión pública no está libre, no está liberada, no está racionalizada, está dirigida. Hay opinólogos que instalan determinada cuestión, determinados debates a la sociedad”.

Escucha la entrevista completa acá.