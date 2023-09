Unión empieza la semana pensando en Godoy Cruz y todos los ojos están puestos en Enzo Roldán

En los últimos días de la semana pasada, se confirmó que Enzo Roldán sufrió una dolencia en su rodilla derecha y, por tal motivo, no pudo estar en el empate de Unión frente a Newell's el sábado pasado.

Luego del partido en el Coloso Marcelo Bielsa, el mediocampista habló con la prensa y confirmó que tuvo un problema en el menisco interno. "El miércoles pasado sentí un pinchazo muy fuerte durante el entrenamiento. En principio, los primeros estudios no arrojaron una ruptura pero se vio una imagen dudosa y por eso decidimos parar".

"Me agarró en un momento en el que me sentía cómodo, venía sumando y jugando todos los partidos. Espero que no pase más que esto y en la semana pueda volver con el grupo" confesó el ex Boca.

En cuanto al tratamiento, el cuerpo médico puso plasma con ácido hialurónico en la rodilla del jugador. Ahora, esperarán su evolución a medida que pasen los días. En el caso de que no haya una mejoría, Roldán deberá pasar por el quirófano.

De todas formas, más allá de si el método utilizado surte efectos o no, el mediocampista está prácticamente descartado para jugar frente a Godoy Cruz el próximo jueves a las 18:30hs. En principio, la intención sería que retorne ante Platense el próximo lunes 25 de septiembre a las 16:00hs.