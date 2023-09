Maxi Guidici disparó contra Juliana Díaz: "Su intención es que yo no entre al Bailando"

Maxi Guidici disparó contra Juliana Díaz en Editando Tele (Net TV) y la acusó de no querer que él ingrese al Bailando 2023 (América TV), ante esto, la ex GH 2022 no dudó en contestar con letalidad en las redes.

Qué dijo Maxi Guidici sobre Juliana Díaz

Maxi reconoció que no estuvo de acuerdo con la forma en la que Juliana se mostró en contra de que le den una oportunidad en el reality de Marcelo Tinelli, ya que a juicio de ella, él no se encuentra en condiciones de salud mental para enfrentar este desafío y que su prioridad debe ser la de sanarse.

"Sé que la angustia de ella está, fue parte de lo que me puso muy mal, generarle angustia y desenfocarla de lo que tenía que hacer. Pero por ahí creo que dice cosas que... Siento que su intención es que yo no entre al Bailando, porque las cosas que dijo en cuanto a mi salud mental me parece que no están bien, hubo cosas que no fueron ciertas y la verdad es que espero que no las repita más", explicó Guidici.

Además, el cordobés explicó por qué decidió apartar a Juliana de su entorno y darle todo su agradecimiento solo al Conejo por ayudarlo en su intento de suicidio: "Yo cuando arranco a hablar lo nombro mucho al Cone porque fue la persona que hizo todo para entrar al edificio, es la primera que veo y lo nombro. Pero nunca dije que Juli no me ayudó, a ella lo que le duele es que no le haya dado el protagonismo a ella, pero en todos lados salgo diciendo que conmigo se portó de diez, me ayudó siempre como pudo... No sé por qué lo tomó así".

Qué respondió Juliana Díaz a los dichos de Maxi Guidici

Al ver estas nuevas declaraciones de su experaje, Juliana Díaz decidió contestar a su acusaciones a través de X: "No entiendo quién le llenó tanto la cabeza o por qué está tan enojado. Qué habrá escuchado o habrán sacado de contexto. Con todo el amor que le tengo deseo que cumpla sus sueños y logre todas sus metas".

"Y si el Bailando es su objetivo lo va a lograr, por qué no querría que se le dé algo que lo hace feliz. Parece que no me conociera", agregó con desilusión.

Fuente: Exitoina