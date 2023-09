¿Mercado Pago y los bancos son cómplices de las estafas por WhatsApp?

Robo de cuentas, mensajes ofreciendo o pidiendo dinero, ventas de productos, son cada vez más las modalidades de estafas que se reproducen por WhatsApp, una de las redes sociales y medios de comunicación más importantes y masivos de los últimos años.

Lo que suelen hacer los estafadores es intervenir el llamado telefónico y apropiarse de la clave de identificación para luego proceder a robar la cuenta de WhatsApp. El primero paso de los delincuentes es llamar al dueño del celular y le inventan un motivo para mantenerlo en línea. Se hace el pedido de verificación y se elige como modalidad la llamada. También es posible ser estafado a través de links o pedidos de transferencias bancarias.

Es muy común enterarse que familiares, amigos o a uno mismo le robaron el WhatsApp y empiezan a pedir dinero, transferencias o el número de CBU para poder extraer plata de otras cuentas.

Lo insólito es que no hay una forma de bloquear ese dinero que fue requerido mediante estafa. Los bancos no tienen un método para hacerlo, al menos hasta saber si es verdad.

Entonces surge la pregunta de por qué no hay un accionar concreto de empresas como Mercado Pago o bancos para poder detener los robos de cuentas o bloquear las transacciones fraudulentas. Es preciso que se establezca alguna forma en que tengan un modo de protección para que no se concrete las estafa.

Desde estas entidades solicitan que se realice la denuncia, que se hagan las presentaciones judiciales correspondientes y eso implica trámites, tiempo y pérdida de dinero para los usuarios que, además, ya han sido estafados. Incluso en transacciones donde figura el CUIL y el nombre de la persona que cometió el delito, tampoco hay respuestas.

Por supuesto WhatsApp no es el único medio por el que se realizan estas maniobras. Hay ventas a través de Facebook que utilizan bancos digitales como Brubank, que no son oficiales. Se ofrece una cuenta, se brindan los datos, la persona deposita el dinero pero después no es entregada la mercadería. Una vez realizada la transacción la cuenta de Facebook es bloqueada o desaparece.

Los casos son innumerables y se suman cada día más. El trasfondo no es sólo la viveza de algunas personas u organizaciones que se dedican a las estafas, sino también la impunidad de bancos y organismos oficiales como Mercado Pago, junto a la falta de accionar de la justicia que se ampara en una especie de vacío legal que aparece en estos casos.

Recomendaciones para evitar la estafa de WhatsApp:

No compartir el código de verificación con nadie.

Cambiar la contraseña predeterminada del correo de voz.

Activar la verificación de WhatsApp para mantener la cuenta más segura.