Heinze tras la caída en el Clásico: "No tengo palabras para el hincha. Estas derrotas duelen mucho"

Este sábado, Rosario Central se quedó con una nueva edición del Clásico Rosarino tras derrotar a Newell's por 1 a 0. A los 87'ST, Ignacio Malcorra marcó el gol del partido.

Luego del partido, Gabriel Heinze habló en conferencia de prensa y analizó: "El partido fue trabado. No hubo muchas situaciones de gol y debería haber terminado en empate. Fue un trámite parejo".

Respecto a lo que le puede decir a los leprosos, el Gringo reconoció: "No tengo palabas para el hincha. Lo sufro igual que ellos. Estas cosas duelen mucho. No hay nada para el hincha de Newell's que le pueda decir".

Acerca de lo que pueden sufrir los jóvenes tras este partido, Heinze expresó: "Las cosas no deberían ser tan drásticas. La gente puede dañar a un chico que recién empieza. Nadie debe decirle el camino que debe elegir. Hoy es un momento duro y necesita compañía".

"Lo único que dije en el vestuario es que nada ni nadie le tiene que robar el sueño a los chicos, sobre todo a los jóvenes. Estos partidos te marcan. Hay mucha malicia, mentiras y gente que juzga. Les dije que sigan luchando por sus sueños. Hay que pelear y levantarse" añadió.

Por último, sobre la posibilidad de irse tras la derrota en el Clásico, el entrenador aclaró: "Yo en las derrotas trato de no cambiar y de ver si puedo seguir ayudando, para eso vine. Me sentaré a hablar porque es una derrota dura pero mi pensamiento no cambia. Yo analizo si puedo seguir ayudando y hoy creo que sí".

"Esto no se trata de cómo me siento o no, sino de ver si puedo darle cosas a este club que tanto quiero. Y creo que hoy tengo mucho para aportar y no pienso en salir" cerró.