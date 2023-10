Vecinos recuperaron el club Sarmiento: "Damos la cara por el barrio"

El pasado domingo 1 de octubre se realizaron las elecciones en el Club Sarmiento de Santa Fe, ubicado en barrio Candioti Sur, en Sarmiento 2958. La entidad atravesaba un proceso de normalización llevado a cabo por Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia por múltiples irregularidades que se produjeron en los últimos años. En las elecciones fueron a votar 462 personas, y ganaron por 30 votos.

"Nos enfrentamos dos listas, la lista amarilla conformada por vecinos del barrio y familias de siempre, quienes nos apoyaron y por eso ganamos; y la lista verde, que incluía a personas de otros barrios de la ciudad", comentó María Eugenia Cocco, una de las principales integrantes de la lista.

"El club estaba muy caído, hacía seis años que había dejado de presentar toda la documentación para mantener el estatus de club social, estaba en total abandono. No se realizaron más elecciones, había personas que lo usaron para beneficio propio, ahora no hay nada más que el edificio. Sin tener ninguna comisión directiva se quedaron ahí y lo tomaron como fuente de ingreso", explicó Sergio Fabrizzi, también partícipe de las elecciones por la lista Amarilla.

"Todo eso fue denunciado por nuestra presidenta, después intervino provincia y llamó a la normalización. Betiana, Luciana, Eugenia y la mamá, eran las mujeres que estaban a cargo de activar, yo llegué el último día a anotarme como socio. Cuando vi semejante inversión de gente que no eran del barrio, que bajaban de autos y camionetas a inscribirse, vinculadas a un sector de la política, que les daban dinero, no me pareció correcto", afirmó el entrevistado.

"La situación nos preocupaba a todos, no hay que perder de vista que nosotros somos vecinos del club, todo lo que suceda ahí nos perjudica o beneficia. Era una situación hasta peligrosa, no sabíamos contra quiénes nos enfrentábamos. Nos tocó ponernos una mochila bastante grande, pero asumimos el desafío como familia. Agarramos el club en una situación y nos tenemos que hacer cargo lo que recibimos como herencia. Tenemos que ir resolviendo de a uno los inconvenientes que vayan surgiendo, hay mucho trabajo por hacer", destacaron los dos entrevistados.

"Somos los vecinos los que damos la cara por el barrio, todos nos conocen, todos podrán acercarnos y darnos ideas o propuestas. Vamos a escucharlos, vamos a estar con los vecinos, para tratar de volver a ser felices dentro del club donde nos desarrollamos", dijo Sergio por último.

Escuchar también audio completo: