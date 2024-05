Newell's visita a Vélez con la intención de seguir por la senda del triunfo

Este martes a partir de las 20:00hs, Newell's visitará a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani por la segunda fecha de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Fernando Rapallini.

El equipo de Mauricio Larriera quiere seguir por la buena racha. Arrancó con victoria frente a Platense por 2-0 en el Marcelo Bielsa y luego siguió con el triunfo sobre Deportivo Riestra en la Copa Argentina.

Con el objetivo de seguir por esta senda, el técnico uruguayo volverá a contar con Juan Ignacio Ramírez, ausente frente al Malevo. El Colo entrará por Guillermo May.

Por su parte, se evaluará a Éver Banega hasta último minuto ya que no está en plenitud física. En caso de que no llegue, Esteban Fernández corre con ventaja para jugar en esa posición porque Matko Miljevic no cumplió con las expectativas.

La mala noticia para Larriera es que Armando Méndez no estará a disposición. El lateral derecho padece un cuadro gripal y ni siquiera formó parte de los concentrados para este choque. Su lugar será ocupado por Augusto Schott.

La buenas nuevas es que Ian Glavinovich está completamente recuperado de sus golpes. Acompañará a Gustavo Velázquez en la zaga central.

Probable formación de Newell's vs Vélez

Lucas Hoyos; Augusto Schott, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich, Ángelo Martino; Fabricio Tirado, Rodrigo Fernández Cedrés, Jerónimo Cacciabue; Éver Banega o Esteban Fernández; Francisco González y Juan Ignacio Ramírez.