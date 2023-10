Boca se entrenó en Brasil y se perfila el once inicial para enfrentar a Palmeiras

Luego de haber aterrizado en San Pablo ayer por la tarde, Boca se entrenó por última vez antes de la revancha de este jueves con Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores tras el 0-0 de la ida. El plantel trabajó en el predio del Corinthians y el entrenador Jorge Almirón sigue manteniendo hermetismo en el once.

El conjunto azul y oro, que llegó a Brasil con la dupla central en duda, tuvo la gran noticia de que Marcos Rojo y Nicolás Figal se entrenaron a la par del grupo por primera vez en la semana. El capitán atraviesa una molestia muscular en el gemelo izquierdo, mientras que el ex-Independiente sufre un dolor en la rodilla por un golpe. Pero ahora ambos cuentan con muchas chances de estar.

Durante la práctica de ayer a la mañana en Ezeiza, antes de emprender viaje a Brasil, ambos defensores se movieron de manera diferenciada por segundo día consecutivo. A su vez, el técnico optó por no parar ningún once titular pero todo indica que no habrá muchas modificaciones entre los nombres elegidos para saltar al campo de juego del Allianz Parque mañana desde las 21.30.