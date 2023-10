El FMI confirmó que la Argentina pidió la postergación de vencimientos de octubre

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la Argentina solicitó la postergación de los tres vencimientos de capital que operan con el organismo durante octubre por un total de US$2.627 millones.

“Las autoridades han ejercido su derecho como miembro de agrupar tres recompras (pagos de capital) que vencen en octubre y pagarlas antes de fin de mes (es decir, el 31 de octubre)”, informaron fuentes del organismo ante una consulta de Noticias Argentinas.

Según el calendario de pagos diagramado en la renegociación de marzo de 2022, el próximo lunes 9 Argentina debe afrontar un vencimiento de US$1.297 millones de vencimientos de capital, y una semana después otros US$ 648 millones por el mismo concepto. Estas obligaciones se suman a un vencimiento por US$ 682 millones que opera el 30 de octubre, conformando un total de US$ 2.627 millones.

Pero aquí no acaban las complicaciones financieras para el país porque apenas un día después –el 1° de noviembre- se deben abonar unos US$800 millones de vencimientos de intereses que no pueden ser postergados.

En consecuencia, en el final de octubre y el inicio de noviembre le imponen a la Argentina desembolsar US$3.400 millones.

El desembolso de US$7.500 millones que realizó el FMI en septiembre preveía un excedente para que la Argentina asuma esos compromisos hasta la próxima revisión.

Del aquel monto recibido, Argentina utilizó unos US$3.500 millones para pagar los créditos puente solicitados para cancelar las obligaciones de fines de agosto. En consecuencia, en teoría el Banco Central debiera tener en sus arcas gran parte de los DEGs para hacer frente a esas obligaciones.

Para noviembre el FMI tiene prevista una nueva revisión del acuerdo renegociado, de la cual depende un nuevo desembolso, en este caso por US$2.500 millones.

Sin embargo, ese auxilio para pagar los vencimientos restantes de noviembre y diciembre por otros US$ 1.000 millones se ve claramente condicionado dado que en las evaluaciones preliminares el gobierno argentino habría incumplido las metas que hace apenas dos meses se había comprometido a alcanzar, informó Noticias Argentinas.