Guiñazú: "Nunca pensé en renunciar, siempre intento pensar en positivo"

"Si bien siempre hay cosas por mejorar, este cuerpo técnico hace todo para que las cosas salgan. Muy pocas veces en la vida vi gente tan comprometida, tan profesional, al momento de pensar y de analizar cada partido, están en cada detalle, y eso transmite una tranquilidad muy grande a los que estamos a alrededor" agregó sobre la preparación del Gringo previo a cada encuentro.

En cuanto al arribo tardío de las incorporaciones, Guiñazú respondió: "El club no se demoró. Es muy difícil explicarle a la gente que los tiempos de Newell’s no son los tiempos de los otros equipos, de los otros jugadores. Eso influye cuando salís a buscar un jugador. Lo digo con mucha tranquilidad y lejos de cualquier soberbia, acá se trabajó mucho, con los scouting del club. A partir de todo eso, se salió, se buscó, se hicieron muchas gestiones por diferentes opciones".

"Los mercados de pases son muy complejos, sobre todo en este país. Y uno depende mucho de la economía del club. Te garantizo que el presidente fue a buscar piezas importantes. No se pudieron traer, por distintas situaciones. Se hicieron grandes esfuerzos y los chicos que trajimos son lo que pudimos cerrar y están acordes a lo que estamos buscando" añadió acerca de los refuerzos que llegaron a la institución.

Respecto a la falta de incorporaciones para el duelo trascendental con Corinthians, el manager aseguró: "Se hicieron esfuerzos y no se pudieron concretar en ese momento. En aquel entonces, se escapó lo que estábamos buscando pero la intención de reforzar en ese momento estuvo. Yo con esto no me saco responsabilidades, ni me lavo las manos. Al contrario. Soy responsable, y asumo la responsabilidad que me toca. Tengo la tranquilidad de todo lo que se hizo".

Por último, acerca de si en algún momento pensó en renunciar, Guiñazú enfatizó: "Nunca pienso en renunciar. Siempre intento pensar en positivo. Yo estoy en una posición de exposición, sé lo que hago, y hago todo desde el convencimiento. Yo me siento con mucha fuerza, me siento firme y para mí es un privilegio estar en este club".

Fuente: La Capital.