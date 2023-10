Jésica Cirio rompió el silencio tras el escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Jésica Cirio rompió el silencio en El Noticiero de la Gente tras el escándalo del Yate Gate de Martín Insaurralde y Sofía Clerici en el que fue involucrada y hasta imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“¿Vos te separaste porque te enteraste o viste algo que no te gustó?”, le preguntó Germán Paoloski y ella contestó: “Una separación no se da solo por un motivo sino que por un montón de cosas, una relación se va desgastando y el resto es información de público conocimiento”.

“No quiero detallar porque si yo estoy acá es porque tengo una nena chica y quiero protegerla”, agregó, haciendo de esta manera referencia al escándalo con la modelo; luego aclaró: “También quiero desterrar todo esto que se está diciendo del arreglo millonario que nunca existió”.

“El resto se hizo público y así como los sorprendió a ustedes, me sorprendió a mí y es bastante doloroso a pesar de haberme separado en noviembre, el proceso del duelo de una separación es bastante largo. Sospechaba la infidelidad pero me enteré como ustedes”, agregó.

Jésica Cirio contó en el noticiero de Telefé cómo era su vida de casada con Martín Insaurralde antes de la separación definitiva. “¿Cómo era tu vida con él cuando estaban casados? ¿Cómo era la economía dentro de tu casa?”, le preguntaron a la conductora de La Peña de Morfi.

“Yo trabajo desde chica, siempre me gustó tener independencia por eso nunca dejé de trabajar más allá de que me hace bien, me encanta y amo lo que hago. Siempre me gustó poder tomar mis decisiones y mi economía me la manejaba yo. Todo lo puedo justificar”, aseguró.

Fuente: Ciudad Magazine