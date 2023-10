"Sergio Massa está poniendo en riesgo la solvencia de Argentina", afirmó Aldo Abram

La escalada del dólar paralelo y la pérdida del poder adquisitivo se profundizan en las últimas semanas de la campaña electoral, en un contexto en el que se reparten culpas entre los distintos sectores, pero no se asumen responsabilidades.

"Estoy viendo esto con mucha preocupación más allá de que el gobierno intente sacarse de encima las responsabilidades. Es evidente que el proceso de alza del tipo de cambio, que hoy parece haberse moderado, no empezó ni ayer ni antes de ayer, lleva ya casi un mes", comentó Aldo Abram, economista y Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.

"Esto tiene una explicación clara: tenemos un ministro de economía que es candidato, firmó una renegociación con el FMI para que desembolsaran más de 7 mil millones de dólares; se comprometió que iba a reducir un exceso de gasto público que venía creciendo, y a los pocos días anunció una fiesta de platita en el bolsillo de la gente, aumentando el exceso de gasto y resignando ingresos tributarios", detalló.

En este sentido, como consecuencia, no sólo subió el dólar, sino que se destruyeron los precios de los activos argentinos, en particular los bonos del tesoro.

"Por este camino que tomó Sergio Massa, para tratar de ganar una elección, está poniendo en riesgo la solvencia de la Argentina. Tuvimos 9 sesaciones de pago ya. No extraña que un montón de inversores argentinos o extranjeros ahorristas, hayan decidido salir de todo activo que huela local".

Por el otro lado, según el entrevistado, el "plan platita" aumentó el exceso de gasto y se va a pagar con emisión monetaria, "que ahora está al rojo vivo". Así, el peso se está destruyendo en su valor y eso también se ve reflejado en los dólares paralelos.

"Cuando la gente ve que el dólar sube, se saca los pesos que tiene encima y se genera una pérdida de poder adquisitivo más grande. El Banco Central emite más rápido y las personas quieren sacarse los pesos de encima, y esto es culpa del gobierno. Supongo que habrá pensado que no iba a pasar, esto es cada vez más un suicidio político. Si la gente entiende lo que está pasando no podría comprender cómo lo pueden llegar a votar. Está hipotecando el futuro de todos los argentinos con endeudamiento e inflación. Esto tiende a empobrecer a todos los argentinos y afecta a los sectores más humildes", aclaró en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Responsabilidades políticas

Ante la consulta por las cuestionadas declaraciones de Javier Milei contra el peso y la denuncia de Alberto Fernández contra el candidato de la Libertad Avanza, Abram aclaró que "el dólar no subió por las declaraciones de Milei. Pareciera que este gobierno nos está tomando el pelo. Es evidente que Javier Milei no inició este incendio, fue todo responsabilidad de Sergio Massa y este gobierno".

"Pero, claramente, quienes tenemos acceso a la opinión pública y hay quienes tienen mayor responsabilidad, tenemos que ser sumamente responsables, saber que si esto empeora perjudica a los más pobres y al conjunto de los argentinos. Nuestra obligación es tirar agua al incendio. Alguien podrá decir que es ingenuo, pero peor es quedarte viendo cómo se incrementa el incendio. Lo último que tenes que hacer es tirar combustible al fuego. Todos tenemos que ser responsables en esto".

