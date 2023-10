La peor noche que pasó Jujuy Jiménez con el Pelado López: ¿qué contó?

Sofía “Jujuy” Jiménez le dio un móvil a LAM para hablar del explosivo cruce de Belén Francese y Andrea Rincón en PH, Podemos Hablar. Sin embargo, terminó contando una horrible noche que le hizo pasar Guillermo “el Pelado” López cuando eran novios.

La modelo y periodista se separó del conductor hace seis años y por las declaraciones que hace mediáticamente no guardaría los mejores recuerdos de la relación, que duró cinco años.

Ángel de Brito: -Cuando Andy dijo “¿quién tuvo una noche increíble?”, ¿dieron un paso al frente ellas dos o pasaron todas?

Sofía “Jujuy” Jiménez: -No, solo ellas. Y Belén inició la charla. Creo que lo hizo con humor y buena onda. Nunca se imaginó la reacción de Andre, que no estaba para contar ninguna anécdota... Y lo importante es que se solucionó y que hubo un pedido de disculpas.

Notero de LAM: -Y lo triste es que vos no pasaste al frente. O sea, nunca tuviste una noche increíble en tu vida.

Sofía: -Yo no pasé.

Ángel de Brito: -Vos tuviste flores de noches increíbles en tu vida...

Fernanda Iglesias: -¡Con el Pelado López!

Sofía: -No ahí. Justo con ese no.

Ángel: -Con ese no, no, no. Con Del Potro alguna noche increíble habrás tenido.

Sofía: -Hay una noche (con el Pelado) que no la puedo creer. Yo me estaba recibiendo y a las dos de la mañana estaba sacando la escoba para que se vayan mis invitados. Yo, tipo, me recibí una sola vez en mi vida, dejame festejar, maestro. Por eso no me olvido las noches con ese señor. No fue algo lindo.

Maite Peñoñori: -Esto no lo sabíamos. ¿Fue cuando te recibiste de periodista?

Sofía: -Sí.

Fernanda: -¿El Pelado López te hizo limpiar?

Maite: -No, como que le cortó la fiesta.

Sofía: -Claro. Literal, apareció con una escoba, limpiando. Se terminó. ¡Mis amigas se habían venido desde Jujuy!

Ángel: -Y, la diferencia de edad, ya era un hombre mayor para vos.

Nazarena Vélez: -No, la diferencia de onda. No es la edad.

Sofía: -Lo que yo pienso como una noche inolvidable es algo lindo, que te queda un lindo recuerdo, pero justo lo mencionaron al señor.

Ángel: -¿Quién te dio una noche inolvidable?

Sofía: -He tenido mis noches inolvidables.

Ángel: -El tenista te habrá dado unas buenas noches.

Sofía: -La hemos pasado muy bien. Con Juan, re.

Ángel: -A Bauti ahora lo odiamos, ¿pero te dio buenas noches?

Sofía: -Sí, Bauti también, pero no vamos a hablar de él tampoco.

