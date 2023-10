Pocos dólares y falta de importaciones, los motivos de la escasez de combustible

Frente a la falta de combustible que se registró en algunas estaciones de servicio, Alberto Boz, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles, explicó que se debe al quiebre de stock de algunos productos en particular.

"Lo que está pasando, que le puede pasar a cualquiera, es que nos arrimamos a una estación y en ese momento quebraron stock en alguno de los productos. Los mayores faltantes se dan en nafta súper y gasoil grado dos, que es lo que Argentina hace unos años a esta parte debe importar", detalló.

"No nos alcanza lo que producimos, habría que hacer inversiones de gran envergadura en las destilerías. Todas las petroleras se adaptaron para utilizar el crudo de Vaca Muerta, y están trabajando arriba del 90 por ciento en su capacidad. Pero no alcanza para el consumo interno. Esto pasa hace unos cuantos años", explicó.

Otra de las dificultades para el sector es, justamente, la necesidad de importar. En diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!, detalló que "en el exterior está más caro que en Argentina el combustible. Las petroleras necesitan algún acuerdo con el Gobierno para favorecer ese proceso. Ahora estamos más complicados porque no hay dólares de reserva como para importar. Eso se fue dilatando en el tiempo y no entró cuando era necesario. Estamos cuotificados, y eso no alcanza para satisfacer la demanda".

Respecto al sinceramiento de los precios de las naftas, Boz admitió que "el barril de crudo está dolarizado, se toma al dólar oficial. Pero es como todo, quien ha querido comprar algo en las últimas semanas ya sufren las consecuencias, esos 365 del dólar oficial dejan de ser reales. No es el dólar oficial lo que se paga, como no se hace en ningún otro producto".

"Está faltando dólar e importaciones, por eso hay una faltante. Por último, hay aumentos de precios en aquellas estaciones de servicios blancas, aquellas que no son de las marcas conocidas, que se nutren del canal mayorista", dijo por último.

