Desde Encuentro Republicano Federal afirmaron que “la decisión que tomaron Macri y Bullrich generó desconfianza”

El integrante de Encuentro Republicano Federal, partido miembro de Juntos por el Cambio, expresó la posición política de la agrupación que lidera Miguel Pichetto a nivel nacional, sobre el balotaje y la interna de Juntos por el Cambio.

Al aire de Cadena Oh!, Hoffmann, habló sobre el comunicado que emitió su agrupación en relación con no apoyar ni a Sergio Massa ni a Javier Milei en el balotaje nacional. “Nosotros ayer fuimos a Buenos Aires con la diputada Fiorito, a participar de una reunión en la cual Miguel Pichetto nos convocó para tomar una postura con respecto a las diferentes situaciones. Le manifestamos a nuestros militantes, a nuestros seguidores que tienen una especie de libertad de acción. Y que la gente vote a conciencia entre las dos alternativas que quedaron. Creemos que nosotros no podemos ni incidir ni dirigir el voto”, dijo.

Y agregó: “El rol que tenemos como Encuentro Republicano Federal es ser oposición, así lo expresó la gente cuando fue a votar. Y después aportar a la gobernabilidad a quien le toque ser presidente”.

La interna de Juntos por el Cambio

Sobre la interna que se generó en Juntos por el Cambio después de la decisión unilateral que tomaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich al apoyar a Javier Milei, esto señaló: “No sería tan tajante de decirte “rompe Juntos por el Cambio”, pero que le rompe un ala, le rompe un ala. Eso está claro. De la manera inconsulta, imprudente, rápida que tomaron esa decisión tanto Macri como Patricia, me parece que hizo generar un poco de desconfianza. El resto de partidos que formamos Juntos por el Cambio, no lo vimos bien”.

“¿Tanto apuro había? De un domingo, un resultado que impactó en el país, lunes o martes, hacer una reunión en casa de Macri con Milei y al otro día salir a manifestarse. Cuando no se dieron ni un poquito de tiempo para charlar con el resto de miembros de la coalición. Y después si ellos estaban convencidos de que ese era el camino, bueno, pero por lo menos darte un margen de diálogo con tus socios políticos. Claramente, nos cayó mal y claramente no nos gustó. No quiero maquillar nada”, sentenció el vocero santafesino de Encuentro Republicano Federal.

