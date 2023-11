¡A último momento! Por qué bajaron un show de Lali Espósito en Chile

Lali Espósito tenía una presentación pautada en la TV chilena, pero a último momento la suspendieron. Tras el malestar de los fanáticos que esperaban verla, la cantante compartió un descargo explicando lo ocurrido.

A través de sus historias de Instagram, la popular intérprete grabó una serie de videos y contó los inconvenientes que tuvo junto a su equipo para cantar en la Teletón de la televisión chilena, un evento benéfico.

"Como verán me quedé con el makeup, con la ropa... Me tocaba cantar en la Teletón sobre el final, estábamos todos listos detrás del escenario. Para los que no saben cómo funcionan este tipo de situaciones caóticas de cosas en vivo, pueden haber retrasos, errores técnicos, de todo. Y siempre, todos los artistas antes de salir chequean sus equipos personales y la presentación que está por hacer. Eso lleva un tiempo que uno pide, unos minutos, y que coordinás previamente con la producción", introdujo Lali Espósito.

"En nuestro caso se empezó a atrasar la transmisión. Cuando llegamos al escenario para salir a cantar, mi equipo que tenía que chequear que todo estuviera ok para que yo salga, se encontró con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido sino que también se habían desconectado enchufes y tensiones. Teníamos que empezar un poco de cero el armado de nuestro set", detalló.

"Es importante que sepan lo que sucedió, y no que se especulen con cosas que no son. Estábamos todos muy expectantes, intentando con los muy pocos minutos que nos habían dado para resolver y no se llegó, mandaron otro show, ellos necesitaban terminar en un horario lógico, cosa que entiendo, y por eso no se llegó y no salimos nosotros a cantar", reveló sobre el final de su descargo.

"Eso fue lo que sucedió y voy a hacer hincapié en mi pena absoluta porque me ilusionaba mucho cantar en la Teletón este año y por todo el fandom tan amoroso que estuvo bancando todo el día para que llegara este momento. No faltará oportunidad de volver a la Teletón, no faltará oportunidad de presentarnos acá en Chile, nos vamos tristes no les voy a mentir", concluyó Lali Espósito.

Fuente: Exitoina