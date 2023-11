Pallarols tiene casi listo el bastón para Milei

Con la victoria de Javier Milei en el balotaje, tenemos nuevo presidente del Estado nacional. Es por ello que hay que empezar a preparar la ceremonia de asunción presencial. Alguien muy identificado con esto es el orfebre Juan Carlos Pallarols, quien habló sobre el bastón presidencial que se le entregará al líder de La Libertad Avanza.

En Aire de Cadena Oh!, el artista indicó: “Está casi listo. El día 5 lo voy a entregar, en ceremonial de presidencia, para que ya lo preparen para entregar”.

Y agregó: “Los bastones son siempre iguales, la madera que se usa es el urunday. Es una madera especial, es una madera que se mantiene siempre recta. Brilla por sí sola, porque tiene una cera que cuando la frotas brilla por sí sola. Y no se corrompe. Después tiene plata. Solo la orla del escudo nacional, o sea los laureles, son de oro. El bastón es muy vistoso”.

Por otro lado, señaló que Milei todavía no acercó ningún agregado.

Además, recordó que en una época, él le hacía los bastones a una joyería. “El bastón costaba 14 mil dólares. En esa misma época me compré un departamento en Cerrito y Libertador, que es una bonita zona, y lo pagué 3.200 dólares y ellos cobraban 14 mil. A mí no me dejaban donarlo, entonces les hacía una factura por un peso. Y yo hasta hoy sigo cobrando un peso”.

