El Servicio 107 anunció un paro de 48 horas

El Servicio 107 realizará un paro de 48 horas este 23 y 24 de noviembre por la falta de móviles. Desde el sector, reclamaron la necesidad de contar con siete ambulancias como mínimo para cubrir la demanda en la ciudad, además de la habilitación de sus choferes para manejar.

"Se cumplieron algunos ítems vinculados a lo administrativo, lo que seguimos demandando y no se cumplió es la falta de móviles, seguimos con tres o cuatro, eventualmente sacamos un móvil que era de viaje interurbano", reveló el delegado de los trabajadores por UPCN, Cristian Bonomi.

El Servicio del 107 tomó la decisión de realizar medidas de fuerza. "Obviamente que ante las demoras por los casos que vienen sucediendo, hubo agresiones contra los compañeros, tanto en el móvil uno como en el tres. Se le exige a los funcionarios que den una resolución al tema de forma definitiva, por lo cual en la asamblea determinamos que de no de haber respuesta favorable el 23 y 24 haremos paro", apuntó.

"Pedimos, aunque sea volver a la base de los siete móviles y que los choferes que entraron a planta queden habilitados para poder manejar, porque si me das los móviles y no me habilitás los choferes vamos a estar en misma situación. Siempre estuvimos abiertos al diálogo, hay trámites ministeriales, conocemos el tiempo burocrático, pero no es el tiempo que necesitamos por alta demanda que estamos teniendo. Necesitamos los siete móviles funcionando ya, no dentro de una semana".