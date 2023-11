Vandalismo y robos en el cementerio de Villa Gobernador Gálvez

Familiares de fallecidos que descansan en el cementerio de Villa Gobernador Gálvez denuncian que entre el viernes pasado y el miércoles se produjeron destrozos, panteones desmantelados y sustracciones de cables, llaves de luz y placas de bronce. Reclamaron más medidas de seguridad a las autoridades.

Los ataúdes sin puertas, los nichos sin sus placas, la falta de cables que dejó al lugar sin luz. Esa es la escena que se repite en el cementerio municipal de la localidad, desde hace casi una semana.

Mirá más: Cayeron en Rosario y Funes los asaltantes de una planta cerealera de Victoria

En el canal El Tres de Rosario, una mujer expresó: “Hoy vinimos con el electricista porque no había luz, ya que el viernes se llevaron los cables y nos encontramos con todo este desastre. Ya no queda más nada que robar, no ponemos ni portarretratos”.

Asimismo, un hombre residente de la localidad agregó: “Hasta se llevaron la llave térmica. Entraron por el primer piso, se suben a los techos de los panteones y arrancan las rejas. En cualquier momento abren los ataúdes”.

Mirá más:Un hombre fue asesinado luego de una discusión entre vecinas

Por último, los denunciantes piden más seguridad para el sitio. “Se robaron los fluorescentes, las puertas. Ya basta, por favor. Somos mujeres y tenemos miedo de encontrarnos con alguien adentro”.