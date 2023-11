Media sanción del Senado a la Ley de Ministerios y el Código Procesal Penal Juvenil

El Senado votó 30 proyectos de ley en el marco de una extensa sesión donde se destacaron las aprobaciones de la futura Ley de Ministerios y el Código Procesal Penal Juvenil.

Al inicio de la reunión -por moción del senador Armando Traferri (San Lorenzo)- se alteró el orden con la intención de dar tratamiento en primer lugar al expediente 49.283. De esta manera, se dio sanción definitiva a la ley denominada de Reparación Histórica, con la cual se otorga una pensión mensual no contributiva a toda persona travesti-trans que acredite que durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio de 2010, haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática.

Tras la aprobación del proyecto, el senador Traferri destacó “el consenso entre todos los bloques que requirió”. A su turno, Lisandro Enrico (Gral. López) celebró “la ampliación de derechos” que supone dicha ley. Finalmente, el senador Marcos Castelló (La Capital) consideró que “nada puede reparar lo que sufrieron estas personas, pero es dar un paso adelante”. Cabe resaltar que el proyecto fue votado por unanimidad del Cuerpo.

Por otra parte, se dio media sanción a la nueva Ley Orgánica de Ministerios. La misma, dispone en su Artículo 1 que el despacho de los asuntos del Poder Ejecutivo, estará a cargo de los siguientes Ministerios: Gobierno e Innovación Pública; Economía; Desarrollo Productivo; Justicia y Seguridad; Obras Públicas; Salud; Educación; Igualdad y Desarrollo Humano; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Cultura; Ambiente y Cambio Climático. El proyecto fue derivado a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tratamiento.

Además se dio media sanción al Código Procesal Penal Juvenil. Este regula el proceso penal para personas que al momento de la comisión del hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad y que conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo.

“Es un proyecto que va a ser sumamente importante para la justicia juvenil. El avance de los delitos cometidos por menores es importantísimo, para llenar un vacío que tenía la justicia de Santa Fe”, destacó al respecto el senador Raúl Gramajo (9 de Julio).

“La justicia de menores en Santa Fe no da para más. El delito juvenil ha crecido de manera exponencial. Esta no es la ley perfecta, pero es la ley posible y eso no es menor. Es una herramienta para darle respuestas a una sociedad que pide justicia”, añadió Lisandro Enrico (Gral. López).

También fue aprobado por la una modificación de la Ley 12.867 “Pensión de Honor para Veteranos de Guerra de Malvinas”, que establece una extensión de beneficios para familiares de los Caídos en Malvinas. El senador Felipe Michlig (San Cristóbal) destacó que “incorpora a 36 familiares de santafesinos caídos en Malvinas que no estaban siendo reconocidos”.

Otro aspecto remarcable de la sesión de este jueves fue el ingreso formal del Mensaje N° 5057 del Poder Ejecutivo. Se trata del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio Económico 2024, para el cual el cuerpo aprobó darle tratamiento preferencial en una sesión.

Asimismo, por decreto de la Presidenta del Cuerpo, se convocó una Sesión Conjunta de ambas cámaras para el próximo jueves 30 a las 13 horas. Es para expedirse sobre el dictámen de la Comisión de Acuerdos de la Honorable Asamblea Legislativa, en el marco del procedimiento para la gestión de denuncias y trámites de remoción iniciado al fiscal del MPA de la 4ta. Circunscripción, Dr. Aldo Héctor Gerosa.