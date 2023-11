Luis Caputo es el principal candidato de Milei para liderar el Ministerio de Economía

El ex secretario de Finanzas y ex titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, Luis “Toto” Caputo, se afianza como el principal candidato de Javier Milei para liderar el Ministerio de Economía a partir del 10 de diciembre. El anuncio sobre su nombramiento sería inminente, dejaron trascender en La Libertad Avanza, donde los equipos técnicos y políticos se encuentran en pleno diseño del Gabinete entre marchas y contramarchas a medida que pasan las horas.

Una importante señal acerca del futuro líder de Hacienda fue el hermético encuentro que mantuvieron este mediodía, en el hotel Four Seasons, el principal asesor de Milei, Nicolás Posse, y Caputo. Un cónclave que abonó la teoría, en marcha desde hace semanas, de que el jefe de LLA tiene planeado designar al frente de la cartera más caliente en la crisis al ex funcionario macrista, que participó activamente en la toma de deuda con el FMI.

Después de ganar las elecciones, Milei había dejado trascender que no confirmaría el nombre de su futuro ministro hasta el 10 de diciembre, para no interferir con la situación económica del actual gobierno y evitar que Sergio Massa, recién derrotado, lo responsabilizara por posibles vaivenes cambiarios o una suba inflacionaria. Sin embargo, anoche el presidente electo no negó que pudiera designarlo en el lugar más importante de su Gabinete, ante una consulta en TV: “Es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, sin lugar a dudas”, dijo.

Caputo, que permaneció durante al menos una hora con el futuro jefe de Gabinete y coordinador de la transición es hoy el número puesto para conducir Economía, por lo que quedarían relegadas las otras opciones de figuras del ambiente que se mencionaban desde las PASO, como el ex funcionario macrista, Federico Sturzenegger, y el profesor de UCEMA oriundo de Santa Fe, Héctor Rubini.

El encuentro con Posse, uno de los técnicos políticos de mayor confianza de Milei, se mantuvo en extremo secreto, pero fue confirmado en las primeras horas de la tarde por fuentes del espacio y por testigos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que circulaban por el coqueto lobby del hotel después de participar de uno de sus habituales encuentros internos en el hotel de Recoleta. En principio, quedaron en que Caputo se haría cargo del traspaso de mando con el equipo designado por Massa con ese fin, liderado por el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.