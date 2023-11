Kily González: "Estoy convencido de que nos vamos a quedar en Primera"

Este viernes al mediodía, Cristian González habló en conferencia de prensa en la previa del partido más importante del año para Unión. En la charla con los periodistas, se mostró confiado en sus jugadores y pidió el habitual apoyo de la gente.

"Los chicos están comprometidos y están predispuestos a entregarse. Tengo la tranquilidad de haber visto a los jugadores cómo están. Los veo muy entusiasmados de que llegue este partido. Me hacen creer más de lo que ellos mismos creen. Tengo un presentimiento de que nos vamos a quedar en Primera. Estoy con mucha confianza y muy entusiasmado" expresó el Kily sobre su grupo de futbolistas.

"Tengo un plantel totalmente preparado y tengo un capitán que agarró la bandera que a uno lo moviliza como entrenador. Soy un tipo que va para adelante y que pienso que vamos a superar este presente" agregó.

Posteriormente, le dejó un mensaje al hincha de Unión: "A la gente le pido que se entregue como hace siempre. De todas formas, no se le puede exigir mucho más. Sé que nos darán un recibimiento increíble. Es una gente muy fiel y muy entregada. Merecen quedarse en Primera. Vamos por la ilusión de que todos lo consigamos".

"Estamos conscientes de que estamos en un club que hay mucha ilusión y sentimiento. Sabemos que hay varios que las están pasando mal. La gente de Unión vive una parte de su vida y debemos defenderlo como se lo merece" añadió.

El esquema y la probable estrategia para vencer al Matador

En otro tramo de la conferencia, González explicó la manera de encarar el partido: "Iremos a buscar el partido con mucha gente como hacemos siempre pero sin la desesperación. Hay que mantener la tranquilidad. Necesitamos amplitud y llegar con mucha gente. Sabemos que el único resultado que nos sirve es ganar. Hay que asumirlo e ir a buscar el partido. Hemos trabajado muy fuerte para eso".

En relación al esquema, el Kily indicó: "Tenemos un sistema definido todos los partidos pero es lo que el rival propone en base a lo que nosotros hacemos. Podemos tener un esquema predefinido pero lo que buscamos es la manera de interpretar el partido. Buscamos ese jugador inteligente".

"Más allá de los intérpretes la intención es ir a buscarlo y que estén incómodos continuamente. Debemos estar finos en la definición. Anteriormente no fuimos finos en el último pase e hicimos hincapié en eso" sostuvo.

El descarte de Roldán y la duda en el arco

Respecto al mediocampista, González aclaró: "Lo de Enzo se está recuperando muy rápido pero no está considerado porque es un partido crucial para nosotros. El que entre a la cancha debe estar al 100 y no hay excusas para eso. No podemos regalar absolutamente nada. Decidí que no está para jugar este partido".

En referencia al arquero, el entrenador explicó: "Sebastián Moyano está apto para jugar. Aún tenemos un día más de entrenamiento y voy a terminar de definir el equipo en estas horas. Probamos variantes de muchas cosas".

La importancia del partido

Por último, el Kily se refirió a la importancia de este encuentro y cómo lo vive en estas horas: "Yo estoy prendido fuego. Si me daría lo mismo no estaría así. Yo soy pura adrenalina. Es el partido más importante de mi carrera. Esto va de la mano en cómo uno siente el fútbol. A mí la pasión no la cambió por nada. El fútbol es pasión, es una forma de vivir. El amor por la camiseta no se cambia. Voy a luchar todo lo posible para que Unión se quede en Primera. Estoy convencido de que vamos a ganar".

Escucha la conferencia de prensa completa