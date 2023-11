Este viernes al mediodía, Gabriel Heinze brindó la última conferencia de prensa como técnico de Newell's. El Gringo se mostró emocionado al cerrar su etapa en el club que lo vio nacer como deportista.

"No creo volver a Newell's. Vine de las dos maneras que creo que puedo ayudar al club, como futbolista y entrenador. Después no sabés dónde te lleva la vida. En otro lado no me veo. Nunca se sabe el futuro. Siempre voy a tener el corazón acá en Newell's porque llegué a los 14" expresó conmovido el entrenador de 45 años.

Posteriormente, hizo un balance de su paso como técnico leproso: "En mi valoración hicimos muchísimas cosas bien. Di todo lo que tenía. No hay ningún arrepentimiento de mi parte y viví un año muy bueno. Lo volvería a hacer".

"Este proceso me deja muchas cosas. Tendría para enumerar muchas cosas positivas. Ser técnico de Newell's es una tarea distinta, la pude disfrutar, en lo personal viví muchas cosas, uno siempre está aprendiendo y evolucionando en cada paso. Hicimos cosas muy lindas con lo que propusimos con los jugadores. Se ha trabajado en conjunto, todos muy unidos, todos se brindaron y me brindaron todo" enfatizó.

Mensaje al pueblo leproso

Por último, agradeció la actitud de los hinchas: "Al hincha le digo gracias, que con mucho cariño me han respetado. Nos conocemos, no soy mucho de ganarme al hincha, sólo trato de respetarlo y dar todo lo que tengo. Le digo gracias porque me han hecho pasar momentos muy lindos en este año".

"Me pasó algo muy lindo y es que recibí el cariño de mucha gente en los momentos difíciles. Y lo normal es no tenerlo en esos momentos críticos y ahí yo cargaba energías. La verdad que recibí mucho cariño" cerró.