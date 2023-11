¿Cómo está el consumo en Argentina? La mirada de la CAME

Ricardo Diab, referente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), hizo un panorama del mal momento que están atravesando las ventas minoristas, a pesar de que en el último mes hubo una caída mucho menor.

En diálogo con Cadena Oh!, el secretario general de la CAME, afirmó: “Octubre tuvo la menor caída de los últimos meses. Tuvo una menor caída por esto de la incertidumbre, sumado a una mejora en la adquisitiva que dio el gobierno, se apresuraron a hacer las compras fundamentalmente de bienes durables o semi durables. Mejoró un poco la performance, pero apenas dio un guarismo negativo. En el mismo mes, la industria PYME es el único mes que dio positivo comparado con los otros. Pero esto no es un hecho de la realidad o que esperamos tener la continuidad”.

“En los últimos meses, indumentaria y marroquinería han andado muy mal, porque han sido lo que más ha aumentado, han tenido una mejora en su consumo. También en su producción, creció casi un 20%. Tengamos en cuenta que hay cambio de temporada, que hay necesidad de algún evento, fue el día de la madre en octubre, eso hace que le sirvieron”.

Y subrayó: “Desde que iniciamos enero, no hubo ni un mes positivo. El año pasado, desde junio excepto diciembre, todos fueron negativos que justo cuando fue que empezó el golpe inflacionario más fuerte. Todo fue acompañado”.

“Cuando hacemos análisis comparativos con otros países, vemos que la reacción de la gente no es la misma. No tenemos las mismas condiciones. Un centro comercial en España por más que haga 40 grados de calor funciona y acá, en Rosario, por el mes de enero, es muy difícil ver transitando gente. Son características sociales”.

mirá más: Por la suba de la harina se viene un nuevo aumento en el pan

Con respecto a las ventas de fin de año, Diab fue tajante: “No hay grandes expectativas colocadas, porque sabemos que el golpe inflacionario que hubo en las últimas semanas, menguó tremendamente el poder adquisitivo”.

"Evidentemente, más allá de la pertenencia política de cada quien, la mayoría votó un cambio porque sentía que tenía que cambiar. Pero también le dijo a quien votó, que sabía que le estaban prometiendo sangre, sudor y lágrimas. Y hasta ahora viene pareciendo que se viene a cumplir lo que se prometió. Entonces, tal vez sea necesario para salir de esta situación. Pero seguramente serán mínimo los primeros meses, muy difícil la situación. Y la gente lo intuye".

Escucha la entrevista completa acá.