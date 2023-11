Nueva medida de fuerza del Servicio de Emergencias Médicas 107 para este miércoles y jueves

Los trabajadores del Servicio de Emergencias Médicas 107 anunciaron una nueva medida de fuerza para este miércoles 29 y jueves 30, con un paro de actividades sin concurrencia.

Se trata de un reclamo fundado en "no arbitrar los medios para que los trabajadores de la institución puedan desempeñar su trabajo", según informaron mediante un comunicado.

Desde el sector denunciaron la faltante de móviles, de persona habilitado (seguro carnet), y de algunos insumos básicos.

El comunicado recuerda que la situación afecta "no solo a los agentes, sino también a la sociedad ya que no recibe un servicio acorde". Se analizarán nuevas medidas a seguir de no haber respuestas.