Caso Emanuel: el acusado fue condenado a 12 años y medio de prisión

Luego de un largo tiempo de espera y del juicio, en el día de hoy Emanuel fue condenado a 12 años y medio de prisión por el abuso a sus dos sobrinas cuando eran menores de edad.

"La conclusión que saco y que le pude gritar a la cara, es que son impunes, no les importa nada y están condenando hombres por un relato, por encubrirse entre ellos. La justicia de Rafaela es un asco, son todos amigos, no son imparciales", comentó Melisa Girardotti, integrante de la agrupación Verdad y Justicia, y esposa de Emanuel.

"No les importa condenar a una persona inocente, no les importa impartir justicia. Todas las pruebas indican que Emanuel es inocente. Quiero ver en qué se van a basar los fundamentos", apuntó.

"A nosotros nos arruinaron la vida. Mis hijos esperan que su papá esté en casa para Navidad, pero no va a poder ser. A Emanuel lo vi llorar, pero no pude saber más nada. Es horrible que siendo inocente te condenen por tal aberración. Le arrebataron todos sus derechos sólo por ser varón", declaró en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Hicimos lo que pudimos pero nada bastó. De todas formas no vamos a parar, hoy estoy triste y mal, pero vamos a seguir hasta las últimas consecuencias", dijo por último.

Escuchar también audio completo: