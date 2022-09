La historia de Daniel Sírtori, emoción y orgullo malvinero

Por primera vez en cuarenta años, un soldado inglés viajó hasta Argentina para devolver un casco de un conscripto que peleó en Malvinas. Se trata de Mark Eyles Thomas, quien restituyó el casco que perteneció al Conscripto Clase 62 VGM Daniel Francisco Sírtori.

Agustín Vásquez fue el intermediario para que el encuentro se realice. Se define como "malvinero", apasionado por todo lo relativo al conflicto bélico que sacudió el país en 1982. "En mi caso, desde que soy chico es algo que me gusta mucho. Con mis 34 años lo sigo haciendo, sigo hablando con veteranos, tanto ingleses como argentinos. Siempre que puedo hago estos nexos y conexiones para que se acerquen a las partes", comentó al aire en Cadena OH!

"Este no es el primer caso que logro que un objeto vuelva a Argentina. Se da de manera natural, con una investigación previa muy fuerte. Como manejo bien el idioma inglés, tengo facilidad para hablar con esos veteranos. Ellos no sienten odio hacia los argentinos, cuando algo así se da, están súper contentos de hacerlo", explicó.

La familia de Sírtori no podía salir de la sorpresa y la emoción. Virginia, la hija, afirmó que reconoció el casco a partir de la letra de una palabra grabada en el correaje del casco.

A principios de la década del ‘80, Sírtori cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Infantería de Marina Nº5 (BIM5) en la ciudad de Río Grande, y como integrante de dicho batallón participó en el Conflicto del Atlántico Sur. El joven peleó contra los ingleses y pudo retornar a su pueblo natal, en Chajarí, Entre Ríos. Trabajó en su propio taller mecánico hasta que, lamentablemente, se suicidió en 1999.

"La última vez que lloré y me emocioné había sido mucho tiempo atrás. Cuando se produjo el intercambio de Mark a Virginia en el cementerio, en ese momento se me aflojaron las piernas. Fue algo muy fuerte, había familia presente, camaradas de él. Hubo un discurso lindo, emotivo... Me fui a un costado en el cementerio y lloré", confesó el entrevistado.

Según Vásquez fue un trabajo que llevó tiempo, pero que es de los esfuerzos que valen la pena. "Estas son las cosas que importan. Pasaron 40 años y siento que no hay odio, ni rencor entre veteranos y las familias. El casco ayuda a achicar penas, a aliviarlas, y cerrar heridas".

Al inglés le llegó el casco a partir de un camarada de él. En enero, contactó a Vásquez por las redes y desde ese momento comenzaron los preparativos.

"Nunca se sabe si la familia quiere tener un contacto con un inglés. Es el primer caso que se da que un soldado inglés traiga un casco para darlo. Es algo único", dijo por último el malvinero.

Escuchar también audio completo: