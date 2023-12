Toto Iñiguez, el hincha de Colón nominado al premio Mejor Afición: "Ahora que se acerca el día nos entra la adrenalina en el cuerpo"

El pasado mes de septiembre, Daniel Iñiguez, un hincha fanático de Colón, se hizo famoso por un video viral que llegó a varios medios nacionales e internacionales. Las imágenes recorrieron el mundo y llegaron a la oficinas de la FIFA que decidió incluirlo entre los candidatos al premio Mejor Afición.

Este miércoles al mediodía, contó sus sensaciones en una entrevista con Hugo Isaak a poco más de un mes para el evento: "Trato de seguir mi día a día y seguir laburando. No queremos ilusionarnos ni hacernos la cabeza con esto. Claramente, ahora que salió la fecha de la premiación nos agarra la ansiedad y me entra la adrenalina en el cuerpo. Ojalá se dé lo que esperamos".

La premiación será en Londres, Inglaterra. Al respecto, Toto aclaró en Cadena OH! que no sabe si podrá viajar a la capital británica: "Nadie se comunicó conmigo. Sólo sabemos lo que comunican desde FIFA a través de las redes sociales. No hay pasajes tampoco. No hay pasaporte ni nada".

La actualidad de Colón

Sin dudas, el descenso de Colón fue un mazazo para el ánimo de Iñiguez. "No suponíamos este momento de Colón. Estábamos amargados. Por lo menos este evento ayuda a recomponernos" expresó en el programa Todo al Mediodía.

Por último, analizó el futuro del Sabalero y las tareas que deberá llevar a cabo la nueva dirigencia: "Obviamente, tenemos que volver lo más rápido posible. No podemos estar allá abajo. El domingo iré a votar claramente. Queremos que el que agarre haga bien las cosas y levante el club para sacarnos de esta situación. Todos proponen y espero que cumplan".

Escucha la entrevista completa acá