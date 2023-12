Villaguay, devastada por el temporal

Villaguay se vio severamente afectada por un temporal que azotó fuerte la ciudad entrerriana. Según informaron fuentes oficiales, las autoridades locales registraron numerosas caídas de árboles, 25 voladuras de techos y destrozos en la nueva terminal de ómnibus. Orlando Graziano, vecino de la localidad, contó la terrible situación que les tocó vivir.

En comunicación con “Todo al mediodía”, por el aire de Cadena Oh!, Graziano, muy conmovido, relató: “Tengo un alojamiento, se me voló un cartel y algunas cositas. Tuve que ir al centro a hacer unos trámites, fui para el lado del hospital y me acerqué a verlo porque no podía creer lo que veía en los videos y las fotos de la terminal. Una terminal bonita, hermosa, que dicen que es la mejor de Entre Ríos. Y verla personalmente es otra cosa, di una vuelta a la manzana y lloré”.

Consultado por Hugo Isaak sobre la terminal de Villaguay, indicó: “El techo de los hangares, o sea, donde están los colectivos, ese techo se dobló por encima de la sala de espera y cayó donde están los locales comerciales. Es impresionante verla así”.

“Se ve que nació del suroeste una franja al noreste, en oblicuo. De un kilómetro de ancho. El polideportivo, que tiene un tinglado, como si lo hubiesen cortado con una amoladora. Algo que nunca había visto, es impresionante”.

La visita del gobernador

Por último, el vecino de Villaguay informó: “Llegó Frigerio y salieron a recorrer con el intendente Adrián Fuertes todo el desastre: los silos, la escuela de policía, la escuela Urquiza, la escuela Nacional, voladuras de techo. El centro de Villaguay parecía un laberinto, todas las calles cerradas, no sabías por dónde pasar. Terrible. Nunca había visto esto, tanto desastre en nuestra querida Villaguay. Pobre gente”.

