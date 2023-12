Poletti inauguró la radicación de una nueva empresa en Los Polígonos I

Vama Letreros es una empresa que realiza el diseño, ejecución y la instalación de cartelería de manera integral. Pertenece a la familia Valente y desde esta semana opera y trabaja en un espacio en el Parque Industrial Los Polígonos I. El intendente Juan Pablo Poletti participó de la inauguración de esta empresa que está ubicada en barrio Las Flores y que ahora decidió expandir su lugar de producción.

“Hoy es un día de mucha alegría y por eso estamos apoyando a esta empresa familiar que ocupa a 30 empleados y queremos que se potencien en Santa Fe y en Los Polígonos I y ojalá pronto podamos tener Los Polígonos II para que muchas empresas santafesinas o las que quieran asentarse acá y así entre todos cumplir con eso de pacificar, ordenar y levantar a Santa Fe; por eso apoyamos a esta empresa que hace un gran esfuerzo”, destacó el

intendente Juan Pablo Poletti.

Siguiendo esta línea, agregó: “Los municipios tenemos que acompañar al empresario y no ponerle la pata encima, no dificultar las cosas sino darle soluciones para que más gente pueda invertir en Santa Fe y esto es una muestra y por eso me sentía en la obligación de acompañarlos y que sientan que el municipio está al lado de ellos”.

Vale recordar que Los Polígonos I es el Parque Industrial que tiene la ciudad de Santa Fe y fue creado en 2010 a través de una ordenanza municipal. Está ubicado en Teniente Loza al 7100 y ya son más de 30 las firmas santafesinas y de la región que compraron una parcela, montaron sus fábricas y operan desde allí con el fin de incrementar su producción y abrir nuevos mercados.

Tras la recorrida por la planta, Poletti manifestó su deseo de que “ojalá crezcan y tengan que comprar un lote en Los Polígonos II porque esto les quedó chico, puedan extenderse y generar fuentes de trabajo que es lo que necesitamos para sacar a Santa Fe adelante”.

Antes de finalizar, dijo: “Tenemos que fomentar la articulación y trabajar en equipo, en conjunto, ir a la par y juntos y no uno sobre el otro, aplastando para que no crezca; esto es lo que tenemos que cambiar y por eso estamos acá apoyando a esta familia santafesina”.

Apoyo y acompañamiento

Por su parte, la secretaria de Producción y Empleo municipal, María del Rosario Alemán, celebró este tipo de inversiones y manifestó: “Desde la municipalidad vamos a acompañar este tipo de actividades porque las integraciones público-privadas son lo que van a sacar adelante y a levantar a Santa Fe. Y nos ponemos a disposición para que esto sea un comienzo y que puedan ser exitosos porque lo que queremos y necesitamos son empresarios que den empleo y que generen un desarrollo económico para la ciudad”.

“Cada empresa que se radica significa familias trabajando; y desarrollo para la ciudad. Ojalá que las empresas que quieran llegar a Santa Fe encuentren la manera de hacerlo y en el municipio tendrán un aliado para poder hacerlo”, destacó más adelante.

Antes de cerrar, Alemán dijo: “Nosotros venimos a gestionar y a facilitar los procesos porque no es solamente instalarse, sino después es avanzar, sobrevivir, crecer. Entonces les vamos a facilitar los procesos y acompañar porque tenemos áreas para atender a las empresas y ser parte del desarrollo”.