Reclamo de Colón para anular el descenso: el Tribunal de Disciplina convocó a Gimnasia La Plata

En las últimas horas de este jueves, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino convocó a Gimnasia La Plata por el reclamo de Colón para anular el descenso. Según la disposición del organismo, el Lobo tendrá un plazo de cinco días para tomar conocimientos de las actuaciones y formular su defensa por escrito.

"Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Gimnasia, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo. Arts. 7 y 10" expresa el Expediente 95195 que refiere a esta resolución del Tribunal.

Reclamo de Colón

El pasado martes 5 de diciembre, Ariel Rek, abogado especialista en derecho deportivo, hizo una presentación oficial por Mesa de Entradas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para eliminar el segundo descenso a la Primera División.

La justificación fue que la pérdida de categoría no corresponde porque se modificó el reglamento durante el transcurso del torneo, por lo que no puede ser admitido. Además, esgrimió que la modificación fue adoptada por Asamblea Ordinaria y no por el órgano competente que es el Comité Ejecutivo.

“A mediados de 2023 se decidió por Asamblea de AFA la modificación del art.90 del Estatuto y por ende de los descensos de categoría, eliminando uno de los descensos. Esto se produjo con la temporada ya en curso. (...) Así, una modificación del reglamento con la competencia ya en curso y los planteles lógicamente contratados sobre un reglamento anterior no puede ser válidamente admitido. Además de violar el principio de irretroactividad de la ley, la modificación reglamentaria fue adoptada por asamblea ordinaria y no por el órgano competente que es el Comité Ejecutivo (Art.37 inc. H, j y r del Estatuto)" detalló el descargo del apoderado Sabalero.

En los próximos días, Gimnasia deberá comparecer ante el organismo. En Colón están a la expectativa de la definición final del Tribunal, aunque no es muy factible que el pedido prospere.