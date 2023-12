Mammarella sobre las políticas educativas: “Estamos en una nebulosa”

Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral, habló sobre la falta de decisiones del gobierno nacional en varias áreas de la vida educativa.

En una entrevista con Cadena Oh!, Mammarella señaló: “Estamos trabajando para tener más precisiones, porque hasta el momento son trascendidos. Ni siquiera hay una decisión administrativa al respecto. Y en el caso de haberla queríamos saber cuál va a ser el inicio del año, los cómputos necesarios para poder planificar y ver cómo conseguir lo que seguramente va a faltar para garantizar las actividades normales”.

“Realmente, por lo pronto lo que se sabe, es que no ha habido llamada a extraordinarias, no ha habido una decisión sobre el presupuesto 2024, por lo menos de forma oficial. Hace mucho venimos esperando un supuesto DNU con un paquete de leyes, estamos esperando las designaciones en el área de educación, todavía no han sido llevadas adelante. Estamos en una nebulosa”, reflexionó el rector.

Leer también: Mondino se reunió con el embajador de Ucrania y reiteró la condena a la invasión rusa

Y agregó: “Nosotros siempre estamos planificando, programando, cuando uno planifica el desarrollo de la universidad, no la planifica por días o por semana, sino año a año o muchas veces plurianual. Cuando lanzamos una carrera, no es para cortarla, sino para asegurarla en todo el desarrollo de la carrera. Hay un planeamiento estratégico que se hace cada 10 años, todas las actividades se incluyen teniendo en cuenta períodos largos para poder asegurar que la universidad pueda desarrollar todas”.

“Nosotros vamos a tener reunión en la semana con quien sea secretario de educación, que está a cargo de la cartera. Esperando un poco por las definiciones de él, de cuáles van a ser las políticas generales y poder conocer si ya tienen las autoridades que van a tener que ver con la vida universitaria”.

Balance

“Ha sido un año muy intenso, pero ha sido un año de crecimiento. Hemos crecido en todas las áreas: cantidad de estudiantes, capacidad, desarrollo de cultura, de programas de investigación, lanzamientos de empresas, obras. Ha sido un año de expansión, incluso territorial, de la Universidad Nacional del Litoral”, destacó el ex decano de la Facultad de Ingeniería.

Escucha la nota completa acá.