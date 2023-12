El representante de Zenón desmintió la oferta formal de Boca Juniors

Desde la semana pasada, Kevin Zenón entró en el radar de Boca Juniors. Ayer trascendió que el Xeneize efectuó una oferta formal, no obstante este miércoles el propio representante del jugador, Juan Pablo Rezzonico, salió a desmentir tales afirmaciones. "Aún no hay nada definido. No hay números todavía, solo interés" aclaró el apoderado del futbolista.

Más allá de que falta de la propuesta formal, el agente reconoció el interés del Xeneize: "Ya hubo contactos con respecto a su pase. Nos sondearon". Por lo tanto, ahora resta esperar el ofrecimiento real del conjunto de La Ribera, sobre todo teniendo en cuenta que el volante zurdo es del paladar de Juan Román Riquelme.

Sin dudas, el joven de 22 años fue una de las grandes cartas de Unión a lo largo de todo el 2023. El mediocampista fue uno de los que mantuvo el rendimiento en todo el año e, incluso, convirtió el tanto que salvó al Rojiblanco del descenso. Gracias a este gran rendimiento, el Xeneize puso los ojos en él. ¿Se concretará la transferencia o seguirá su carrera vistiendo otros colores?