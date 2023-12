El Colegio de Abogados de Santa Fe planteó que el DNU es inconstitucional

Luego de que el gobierno nacional comunicara y publicara en Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para desregular la economía, muchas organizaciones se manifestaron en contra e incluso presentaron amparos judiciales.

Es el caso del Colegio de Abogados de Santa Fe, que publicó un comunicado en el que rechazan la forma en la que se maneja el Ejecutivo nacional sobre este tema.

"Desde que tomamos conocimiento del dictado de este DNU, el 70 de este año, nuestros instituciones se abocaron en el análisis pormenorizado de los artículos de esta normativa. Muchas entidades profesionales se manifestaron en el mismo sentido que nosotros. Cuando efectuamos este pronunciamiento no hacemos mención acerca del contenido, de las reformas, sino sobre todo a las formas. Todas las reformas que se quieran implementar tienen que ser a través de los instrumentos que la Constitución permita, es decir, en la casa de todos los argentinos que es el Congreso de la Nación", señaló Andrés Abramovich, presidente del Colegio.

"Ese es el lugar donde se deben discutir estas reformas. Este DNU entonces es inconstitucional, atentatorio del Estado de derecho, contrario al principio republicano de división de poderes. Así lo establece la constitución nacional, el presidente sólo puede decretar cuando haya motivos graves y urgentes, estas no son las circunstancias. La ley fundamental no admite esto, el Ejecutivo no puede hacer lo que quiera, hay que seguir los canales institucionales", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Esperemos que las autoridades reflexionen y las cámaras legislativas rechacen esta manera de realizar transformaciones porque no se respeta la ley fundamental que es la Constitución. Lo entendemos así porque ya hay jurisprudencia asentada de la Corte Suprema Nacional sobre cuándo son válidos los DNU o no".

"Esto es muy deliverado, intencional. Supongo que tendrán juristas que los habrán asesorados sobre esto, pero las instituciones tenemos que tratar de poner un límite para que esto no prospere", dijo por último.

Escuchar también audio completo: