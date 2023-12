Iván Delfino: "Es el desafío más grande de mi carrera"

Luego de tantas idas y vueltas, Iván Delfino fue confirmado como entrenador del primer equipo de Colón en reemplazo de Israel Damonte. Este jueves, mantuvo sus primeros contactos con la prensa santafesina tras su llegada al Sabalero.

"Es el desafío mas grande de mi carrera. Es una linda oportunidad de poder dirigir a un equipo grande del interior. Tenemos muchas ganas de arrancar y de ver con qué nos vamos a encontrar" expresó el entrenador de 52 años.

Con respecto a cómo se pergeñó su llegada al Rojinegro, Delfino aclaró: "Se comunicaron con mi entorno y después de las elecciones se cerró todo".

En referencia al fallo del Tribunal de Disciplina que determinará si Colón se queda en primera o no, el futuro técnico manifestó: "La decisión que se tome no me tiene ansioso porque nosotros no podemos cambiar nada. Hay que estar preparados".

Sobre el final, Delfino analizó las dificultades que se presentan en la Primera Nacional: "Los viajes son complicados. Con el correr de los meses te van pegando en la espalda. Hay que estar preparado desde lo fisico y lo mental para encarar todo el año".