La Municipalidad de Santa Fe trabaja para recuperar el Lago del Parque Sur

La secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Santa Fe comenzó los trabajos para el saneamiento del Lago del Parque General Belgrano, el cual se encuentra en un estado de invasión de plantas acuáticas (conocidas como repollitos de agua) a tal punto que prácticamente se observa una ocupación cercana al 90% del espejo de agua. Esta situación no sólo afecta la morfología paisajística del lugar, sino que también impide el desarrollo de eventuales deportes acuáticos en el Lago, lo que demanda una intervención de limpieza y retiro de las plantas acuáticas. La secretaría de Ambiente tomó contacto con dirigentes del Club Náutico El Quillá, quienes colaborarán con el aporte de embarcaciones para acercar los “repollitos de agua” hacia los bordes del Lago a los fines de proceder manualmente a la extracción de los mismos. Junto a la Coordinación de Gabinete y el subsecretario de Espacios Verdes, Claudio Canesini, se creó un plan de acción, que tuvo comienzo el 26 de diciembre del 2023 con las tareas de extracción de las plantas acuáticas del Lago, que se encuentran en cercanías de los bordes en forma manual con herramientas de mano (horquillas, rastrillos, etc.) en la zona aledaña al vuelco de agua de los Piletones al Lago, dado que allí se encuentran acumulados por efecto del viento de días anteriores. Esta tarea garantiza despejar un sector para luego, en días posteriores, poder acceder con las embarcaciones y proceder a arrastrar por medio de mallas las plantas a los bordes y retirarlos del agua. ¿Cómo sigue el operativo? Una vez retirados los repollitos de agua, se los dejará al menos 1 día, a los fines del escurrimiento del agua y luego se procederá a la carga con retroexcavadora y camión para su retiro definitivo. La Municipalidad de Santa Fe estima que se podría llegar a la culminación de las tareas de limpieza de las plantas acuáticas del Lago en un período de 30 a 45 días, de no mediar inconvenientes.