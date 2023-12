Se cumplen tres meses del asesinato de Ivana Garcilazo, el crimen que conmocionó a Rosario

Este viernes 29 de diciembre, se cumplen 3 meses del crimen de Ivana Garcilazo. El hecho sucedió en Ovidio Lagos y Montevideo, a solo unas cuatro cuadras del estadio Marcelo Bielsa. La víctima transitaba por la zona volviendo del estadio de Rosario Central.

Las crónicas del día informan que Ivana paró su moto en el semáforo de la citada esquina, donde fue atacada a balazos por los tres sospechosos, a raíz de lo cual recibió un golpe en la sien derecha que le quitó la vida en el momento.

Debido al salvaje ataque están en prisión preventiva el profesor de educación física Ariel Cabrera, de 42 años, y el vendedor ambulante Juan José “Tuerca” Massón, de 40 años. En tanto, Damián Reifenstuel, es el único prófugo que tiene la causa.

Leer también: Rosario violenta: una mujer de 75 años fue asesinada en barrio Ludueña

En el día de hoy, un grupo de familiares y amigos de Ivana se reunió en el Centro de Justicia Penal exigiendo justicia. En una nota radial con Radio 2, Laura, su hermana, reclamó: “Pedimos que se sigan moviendo, está todo muy parado, no hay respuesta a 3 meses”.

“No sabemos quién está bancando a Damián Reifenstuel y les pedimos que no sean cómplices, porque es un asesino”, manifestó. “Ivana no vuelve y es muy duro vivir sin ella, pero queremos que no lo cubran más, que lo entreguen”.

Leer también: Asesinan a un motociclista cerca del cementerio de Ibarlucea

“Va a salir todo a la luz”, confió y añadió: “No puede tener tanto dinero, alguien lo banca. Que lo entreguen”.