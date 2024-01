Icon of the Seas, el crucero de lujo que tiene a Messi como imagen

El astro de la selección argentina de fútbol y del Inter Miami, Lionel Messi, es la nueva cara publicitaria del crucero Icon of the Seas, la compañía que se perfila para liderar el turismo marítimo de lujo. Los costos de la mencionada empresa van desde 1.600 a 74.000 dólares por persona, de acuerdo con cuál de sus 2.805 camarotes quieras adquirir.

Según se pudo conocer, la prestigiosa embarcación zarpará todos los sábados a partir del 27 de enero próximo desde la costa norteamericana de Miami, lugar donde reside el capitán campeón del mundo.

La nave cuenta con 365 metros de largo y un peso de 250.800 toneladas. Entre los servicios que tiene para ofrecer se encuentran: seis toboganes de agua, siete piscinas, nueve jacuzzis y veinte cubiertas, ofreciendo servicios de gastronomía.

En su viaje inaugural, el crucero Icon of the Seas realizará recorridos de siete noches por el Caribe: irá de Miami al puerto de Philipsburg en St. Maarten, Costa Maya y Cozumel en México, Charlotte Amalie en St. Thomas más CocoCay que es la isla privada que la compañía Royal Caribbean tiene en Bahamas.

La asociación comercial es parte de un acuerdo de difusión mucho más amplio entre la naviera Royal Caribbean y el club Inter Miami CF. La firma turística se transformó en el socio vacacional oficial de este equipo que milita en la liga norteamericana de fútbol.

"Estoy encantado y me siento honrado de unirme a la familia de Royal Caribbean para celebrar la llegada del revolucionario Icon of the Seas", exclamó Messi en un comunicado de prensa emitido por la compañía naviera.

Desde su anuncio en octubre de 2022, el Icon of the Seas batió récords de reservas registrando las cifras más altas en un día y en una semana en los 53 años de historia de Royal Caribbean.