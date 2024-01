Repudiable comentario de Alan sobre Catalina y Juliana "Furia": "Me las voy a culear"

A horas de una nueva eliminación en la casa de Gran Hermano (Telefe), Alan Simone lanzó un repudiable comentario sobre María Catalina Gorostidi y Juliana "Furia" Scaglione.

¿Qué dijo Alan?

Sabrina Cortez preguntó por qué Furia había entrado al cuarto donde estaban. En ese momento, Alan dijo: "Me la voy a culear y vas a ver como se le van a bajar los humitos, una buena culeada a ella o a Cata".

Lejos de espantarse por los dichos machistas de su compañero, Sabrina se rió e Isabel le tiró en referencia a su miembro: "Se te pudre". "A Cata le tengo ganas", insistió Alan. "Me estás jodiendo", acotó Isabel. "Sí, ¿Por qué no?", dijo él. "Me estás jodiendo que te gusta la tortuga sin caparazón", opinó Isabel. Cuando Alan le reiteró que le interesaba, Isabel disparó sin ningún tipo de prurito: "Ella tiene la concha caliente. Se te va a caer la chota. (Cata) Está podrida". (Video crédito: @TronkOficial)

No es la primera vez que Alan lanza comentarios desubicados. Días antes, apuntó contra Rosina por sus coqueteos en Gran Hermano (Telefe), a partir de un picante ida y vuelta que inició con Sabrina, quien intentaba deducir qué intenciones románticas tenía, pero Alan aprovechó para reprocharle a la uruguaya que, a su juicio, le tiró onda a todos en la casa, lo cual generó repudio en los internautas.

Sabrina: "¿vos querés pija?"

Rosina: "Quiero otra cosa"

Sabrina: "¿Querés argolla?"

Rosina: "No, otra cosa"

Sabrina: "No me hagas ojitos"

Rosina: "No, te estoy jodiendo"

Alan: "¿La estás cargando vos conmigo?"

Sabrina: "No, a mí con ella... Quiere que la chape"

Rosina: "No, te estoy jodiendo beba"

Alan: "Esta Rosi no se pierde nada, se encaró a todos los chicos ya, y a las chicas ya van dos, tres, cuatro... Después la escuchás y te dice piqui, piqui, piqui"

Rosina: "No me encaré a todos los chicos

Alan: "Te falta ir al confesionario y encararte a Gran Hermano"

Fuente: Ciudad magazine