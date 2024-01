La Provincia recuerda la importancia de vacunarse contra la Fiebre Hemorrágica Argentina

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud, recordó que la vacuna CANDID #1 es la manera más eficaz de protegerse de la Fiebre Hemorrágica Argentina, conocida como el “mal de los rastrojo” y que afecta a una región del país que abarca al sur de la provincia de Santa Fe, sur de Córdoba, el Norte de La Pampa y el Noroeste de Buenos Aires.

La vacuna se encuentra en el calendario oficial y está disponible en hospitales y centros de salud de la Provincia de Santa Fe.

Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe se recordaron las medidas de prevención de esta enfermedad que causa el virus Junín, y que puede afectar principalmente a personas que trabajan, viven o visitan el campo o estuvieron en contacto con sitios invadidos por roedores del campo que eliminan el virus en su saliva y orina, contaminando el medio ambiente en el que viven.

Protección con una sola dosis

La vacunación es la principal forma de prevenir la Fiebre Hemorrágica Argentina de manera eficaz, se encuentra en el calendario oficial y está disponible en los hospitales y centros de salud. Se requiere una dosis única para estar protegido.

La vacuna CANDID #1 se la deben aplicar personas mayores de 15 años que no hayan sido vacunados anteriormente y que residan o desarrollen actividades en las zonas del área endémica.

Teniendo en cuenta el escenario epidemiológico actualizado, se sostiene la vacunación de rutina según las normas nacionales y se recomienda la vacunación intensiva priorizando la inmunización de la población que reside, circula o desarrolla actividades con riesgo de exposición en zonas rurales o semiurbanas de las zonas endémicas, como trabajadores rurales, transportistas; personas que trabajan en acopiadoras de cereales, molinos, actividades recreativas, trabajadores migrantes estacionales, entre otros.

Campaña en Funes

Durante el sábado se realizó en Funes una jornada de vacunación y concientización sobre Fiebre Hemorrágica Argentina. Fue en el Centro de Salud “Dr. Abel. E. Faust”, ubicado junto a la Plaza Villa Elvira de esa localidad. La actividad fue organizada en conjunto con la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Funes, de la que depende ese efector, y el Ministerio de Salud provincial.

La respuesta de las vecinas y vecinos que se acercaron durante toda la mañana permitió realizar actividades de prevención y promoción, responder las dudas que tenían sobre la enfermedad y al mismo tiempo brindar información para prevenir dengue.

En estas acciones se trabaja en articulación con gobiernos locales, junto al personal de salud que desempeña sus actividades en el territorio, y se capacita en relación a quien le corresponde o no la vacuna, y posibles efectos pos vacunación. Vale recordar que no deben vacunarse personas gestantes, mujeres que estén amamantando; ni aquellos que estén cursando un cuadro febril agudo, se encuentren inmunosuprimidos o que reciban altas dosis de corticoides.

Otras formas de prevenir

Además de la vacunación, el Ministerio de Salud recomienda:

* Mantener una higiene cuidadosa, principalmente de las manos y cambio de ropas, cada vez que se hayan frecuentado zonas con roedores.

* No introducir tallos, hojas o granos en la boca.

* No acostarse sobre bolsas o en el suelo.

* Comer y dormir en habitaciones limpias.

* Usar calzado cerrado.

* Mantener desmalezados los alrededores de la vivienda para evitar que las lauchas se acerquen a ella; disponer de lugares libres de maleza para los juegos de niños.

* No destruir la fauna depredadores de roedores, tales como lechuzas, lechuzones, chimangos y gatos.

Síntomas

Los síntomas que presenta la Fiebre Hemorrágica Argentina se inician con cuadro de fiebre, decaimiento y dolor de cabeza. Luego pueden presentarse dolores musculares, de articulaciones, detrás de los ojos, mareos, náuseas y vómitos.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas es importante consultar al médico y/o dirigirse al centro de salud más cercano.