Lucas Albertengo en su regreso a la Crema: "Tenía ganas de volver"

Uno de los regresos más esperados para el público de Atlético Rafaela. Lucas Albertengo tuvo su primer entrenamiento el pasado sábado y en las últimas horas tuvo sus primeros contactos con la prensa.

“Extrañaba un poco, estuve más de nueve años afuera. Ya había tenido contacto unos años anteriores y por suerte este se pudo dar, tenía ganas de venir”, expresó el delantero.

"Siempre tuve ganas de volver. Se pudo dar en este mercado de pases el regreso y estoy feliz. Fue bastante rápido todo, tuve varios llamados de equipos de la categoría, algo de afuera también pero como decía, si era en la B Nacional venía a Atlético.

Respecto a su condición física, Albertengo admitió: "hoy no estoy a la par de los chicos en la parte física y eso es fundamental, trataré de hacer unos días fuertes con el profe y ponerme bien lo antes posible y sumarme a la par del grupo. No pude hacer la parte más dura de la pretemporada como hicieron los chicos, me tengo que poner bien desde lo físico".

En cuanto a cómo encontró el club después de diez años, el atacante de 32 años comentó: "Me encontré con un club muy renovado, se hicieron muchas obras, el club creció muchísimo, me cambiaron de lado la utilería, este predio lo conozco mucho pero hicieron retoques".

Por último, destacó sus objetivos personales para esta nueva etapa en la Crema: "Vengo con las mejores expectativas, con ganas de seguir aportando, no quiero quedarme con el cariño que me pude haber ganado con la gente y que me brinda en el día a día. Si vengo es porque creo que todavía puedo dar mucho para seguir aportando a la causa".

"Quiero venir a seguir dejando una marca, a seguir siendo importante para el club y ojalá que sea con buenos rendimientos. Tengo mucha confianza, me siento muy bien, solo me falta la parte física" concluyó.