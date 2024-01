El paro nacional en Rosario

Los sindicatos rosarinos marcharon rumbo al Monumento a la Bandera, donde realizaron un acto en el marco del paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT).

En la esquina de Corrientes y Pellegrini, donde se concentraron varios sindicatos de trabajadores, habló el referente del sindicato de Dragado y Balizamiento, Edgardo Arrieta, quien señaló: “El gobernador dice lo que le dice (el presidente, Javier) Milei para ganar algún descuento en las retenciones. Las retenciones son un tema importante, pero más urgente es la crisis que pasan los trabajadores”.

“El gobernador debe cumplir primero con el compromiso de abonar las paritarias que se homologaron y luego comenzar a discutir salarios para este año”, planteó.

También tomó la palabra es Marcelo “Pipi” Andrada, del sindicato de Recolectores de Residuos de Rosario, quien aseguró: “Este gobierno nacional vino con todo contra los trabajadores, pero no nos van a sacar de la calle. Nacimos con el MTA luchando en la calle para defender nuestros derechos y no nos van a amedrentar. Si este gobierno no cambia, seguramente vendrán más paros”.

"Con el presidente que se fue tuvimos dos años de pandemia, ¿qué paro le podés llegar a hacer? Yo le habría parado, son las cosas que habría que haber hecho para no llegar a esto”, explicó.

Y cerró sus declaraciones: “Hoy es el comienzo de un paro general, no de 24, sino de 48 horas si seguimos así".

Leer también: Bullrich y Mondino dispararon contra la CGT

Se esperaba una gran cantidad de manifestantes para el acto central, previsto para las 13 en el Monumento a la Bandera. La gran mayoría de los asistentes (nucleados en CGT Rosario, Movimiento Sindical Rosarino (MSR), ambas CTA, Movimiento Obrero Rosarino y Multisectorial 21) pararon sus actividades al mediodía para movilizarse rumbo a la plaza 25 de mayo y formar parte del acto central.

Escucha la nota completa acá.