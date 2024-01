Paro contra el DNU de Milei en Reconquista

Tras el paro general convocado por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) que se llevó a cabo en todo el país este miércoles en rechazo al decreto de necesidad y urgencia, y al proyecto de Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno de Javier Milei, a las 9 de la mañana, en la sede del gremio docente AMSAFE de calle Ludueña al 981 de Reconquista, comenzó la conferencia de prensa de la CTA General Obligado, CGT y CTA Autónoma.

El primero en hacer uso de la palabra fue el Profesor Pablo Rolón de CTA, quien remarcó la importancia de la unidad, la organización y la lucha. "Todos los que estamos acá presentes quisiéramos estar gozando de nuestras licencias ordinarias como corresponde a todo trabajador, pero la realidad nacional a partir del 10 de diciembre nos llevó a esta situación. Es impensado, nunca ocurrió en 40 años de democracia, que un presidente que ni bien asumió envía por decreto un mega DNU, no hay antecedentes si buscamos desde el 83 a esta parte. Un presidente que desoye la voluntad del Congreso Nacional que para eso fueron elegidos, no respeta el voto popular de los legisladores, y pretende arrogarse facultades de un monarca, confunde monarquía con república".

"Hoy estamos acá en unidad, como les decía, para poder decir que no estamos de acuerdo a viva voz con ese mega DNU y esa Ley Ómnibus que pretende retroceder no solamente en términos económicos y derechos sociales, sino también tratar de reformar, pero no para mejor, sino para peor, un sistema previsional que también nos preocupa mucho... Como hay esa respuesta unilateral, arbitraria y antidemocrática del Gobierno Nacional, nosotros respondemos con esto, con unidad, con la unidad de los trabajadores..."

Por su parte, Ricardo "Pato" Benítez, de UOCRA, agradeció el poder manifestar la disconformidad con el proyecto, con la forma de gobernar del presidente Javier Milei y manifestó que la misma será visibilizada de manera pacífica, ordenada y de forma estratégica como se había dicho. Respecto de UOCRA, indicó que, "Somos uno de los gremios más castigados... en todo el país, y en lo local, estamos con un 90 % de desocupados, es alarmante y desesperante para nuestros compañeros. La obra pública prácticamente paralizada, en lo privado no es tan así y nos venimos solventando gracias a ellos, pero esto es en general, en todo el país". Agrego que "Las empresas constructoras llevaron todas las máquinas, eso es más preocupante aún porque la obra lleva un tiempo que está paralizada y ya no sirve más, tienen que volver y empezar de cero, esa es una mala noticia.... empezar de nuevo cuesta dinero.."

También hizo alusión a las cooperativas de trabajo, "Nosotros en ningún momento nos ponemos en contra, son afiliados nuestros, nada más que nos tenemos que poner de acuerdo en qué forma vamos a trabajar... "

A su turno, sobre la convocatoria a movilizarse esta tarde en Reconquista, Edgardo Cretaz aclaró que "Desde este espacio intersindical, la actividad es esta, después hay organizado por otro espacio asambleario una movilización a las 7 de la tarde, pero no estamos nosotros organizándola".

También sobre las movilizaciones, Pablo Rolón, agregó que "Santa Fe tiene 19 departamentos, en 19 delegaciones, están trabajando en forma conjunta en un marco de unidad, las 3 centrales sindicales más importantes del país, la Central de Trabajadores Argentinos, la Central Autónoma y CGT. Todas las regionales han conformado mesas intersindicales, y algunas con articulación con mesas de otros sectores o colectivos sociales y están trabajando en ese marco de unidad. En el Departamento General Obligado por el momento tenemos desde CTA, dos actividades que nos estamos sumando, una es esta que estamos llevando adelante en el día de hoy, y en la tarde, Villa Ocampo hace una concentración, también un colectivo de organizaciones sociales y sindicatos, entre ellos esta CTA, ATE, AMSAFE y SADOP participando. Eso va a ser a las 17 horas, repudiando lo que tiene que ver con el DNU y la Ley de Ómnibus y nosotros aquí".

Indicó que otras delegaciones, como las de Vera, San Javier, La Capital, Castellanos, hacen movilizaciones, "Están trabajando hace tiempo, eso es muy bueno, muy saludable, que nos podamos juntar las distintas centrales sindicales y distintos actores, que más allá de nuestra mirada, algo que tenemos es común que es justamente unirnos para resistir la quita de derechos".

Presentes

De la conferencia, participaron Estela Prieto, de SIPRUS; Fabián Martínez, de ATE; Mirian Noguera, del SITRAM Avellaneda; Andrea Paz, de FESTRAM; Daniela Yacuzzi, de UATRE; Ricardo Benítez, de la UOCRA; Ramón Acosta, de UOM y la CGT Obligado; Agustín Vicentin y Rubén Tofful de UOM; Viviana Acosta de UTEP; Pablo Rolón de CTA Trabajadores; Diego Franco de Ladrilleros; Evelin Cabrera, y Fabiana Mordacini de SADOP Reconquista; Leandro Monzón; Edgardo Cretaz, de AMSAFE; "Chino" Fort, Secretario General de la Regional Reconquista de CTA Autónoma; y Aldo Casella en representación de los 3 gremios de UTN (Docentes: ADUT y FAGDUT, y no docente: APUTN).

Acompañaron también, UPCN; ATSA; UOLRA; ACEITEROS; ADUT; el Sindicato de Judiciales, y de la Carne.