Crossroads, el debut cinematográfico de Britney Spears, llega a Netflix

El primer papel cinematográfico de Britney Spears, Crossroads, finalmente llega a Netflix.

La película de 2002 llegará al servicio de streaming el 15 de febrero. La película no ha estado en plataformas de streaming ni ha estado disponible en tiendas digitales desde su lanzamiento.

Crossroads presenta a Spears como “Lucy”, un personaje que se reúne con sus mejores amigas de la infancia, Kit (Zoë Saldana) y Mimi (Taryn Manning). Sigue un viaje por carretera a través del país con el amigo de Mimi, Ben (Anson Mount).

La película fue escrita por Shonda Rhimes. Regresó a los cines de Estados Unidos el año pasado durante dos noches en octubre para coincidir con el lanzamiento de las memorias de Spears, "The Woman in Me".

La directora Tamra Davis dijo en ese momento: “Recientemente volví a ver Crossroads y quedé tan cautivada con la cápsula del tiempo de nostalgia que este increíble elenco trae a la pantalla. Britney es absolutamente impresionante de ver, y Shonda nos está mostrando su temprana experiencia en la escritura de personajes femeninos complicados”.

The first movie to ever star the one and only Britney Spears has never been available on streaming... but that's about to change!

